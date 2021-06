Imerzivní výstava a zážitek pro všechny generace The World of Banksy v odsvěceném kostele svatého Michaela archanděla, hned vedle Staroměstského náměstí.

Jedná se o výstavu vizualizací děl jednoho z nejzáhadnějších umělců všech dob s tvůrčím pseudonymem Banksy. Výstava spojující věhlasného, ale zároveň neznámého Banksyho spolu s mladými pražskými umělci, oživí pouliční atmosféru uvnitř tohoto výjimečného prostoru.



Výstava je rozšířenou verzí výstavy, která se konala na v létě a na podzim roku 2020 v pražském Mánesu – výstava představuje více než 115 nejznámějších motivů jak v tištěných verzích, tak i uměleckých realizací nástěnných graffiti.



Na výstavě najdete řadu nových motivů, které nebyly v Mánesu k vidění, doplněnou nově i o několik videoprojekcí. Klasický koncept výstavy "The World of Banksy" byl zcela proměněn. Můžete se o tom přesvědčit na vlastní oči v Praze, kde se vám jako prvním na světě umožní vhled do našeho nového digitálního konceptu.



Banksy je nejslavnějším světovým graffiti umělcem, který napříč světem, od Londýna po New York, od Berlína po Timbuktu, od Gazy po Tokio, transformuje ulice do gigantických pláten. Je utajeným hrdinou, který se záměrně vyhýbá řízené publicitě a odhalení své identity, což je typickou známkou dnešní digitální doby, ve které většina naopak usiluje o maximální zviditelnění. Banksymu, který se uměleckým graffiti zabývá již od 90. let 20. století, se rychle podařilo pomocí svého tak odlišného přístupu „proti všem“ a skrýváním vlastní identity vytvořit vlastní mýty.



Pod touto tajemnou rouškou se jeho antikapitalistická, protiválečná a autoritám odporující tvorba stávala rychle, den za dnem, jedinečnou senzací. Zatímco některým jeho přístup spočívající ve smělé kritice obrazů, politiky, nebo dokonce umění a muzeí podpírajících populární kulturu připadal jako jednoduchá revolta, většina začala v jeho tvorbě nacházet důvtip a hlubší smysl.