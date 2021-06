Den architektury 2021

Festival Den architektury láká od 1. do 7. října na bohatý a zdarma přístupný program několika set akcí po celé republice i na Slovensku, který nabídne výpravy za architekturou známou i neznámou, pěšky, na kole, vlakem či lodí, a to vždy s odborným výkladem. Zaměří se jak na architekturu současnou, tak architekturu 20. století, a na některých místech zamíří i hlouběji do historie.

Během festivalu se také pod názvem Hurá dovnitř! otevřou veřejnosti i desítky běžně nepřístupných budov.

Festivalový program pravidelně představuje významné osobnosti světa architektury. V říjnu po celé republice připomene například zakladatele moderní architektury u nás – architekta Jana Kotěru, od jehož narození letos uplyne 150 let.