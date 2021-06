Na Broadway s Adamem Plachetkou II

Music Man | The Sound of Music | Singing in the Rain

My Fair Lady | The King and I | Grease | Les Misérables Beauty and the Beast | Jesus Christ Superstar | Miss Saigon Tanz der Vampire | Jekyll and Hyde | Spamalot

Robert Jindra dirigent

Adam Plachetka basbaryton

Projekt „Na Broadway s Adamem Plachetkou – Impossible Dream“ sklidil v roce 2017 mimo řádný ohlas. Pozvolna dochází i u nás ke sbližování opery a muzikálu tak, jak to známe ze Spojených států, Velké Británie, Německa či Rakouska. Tam si přední světové muzikály našly cestu k vynikajícím operním pěvcům i hudebním tělesům už dávno.

Sólistu Vídeňské státní opery Adama Plachetku muzikál odjakživa lákal a přitahoval. Prolomit určitou bariéru mezi oběma světy hudebně dramatického divadla od něj ovšem vyžadovalo dávku odvahy, která nakonec při spěla k obohacení jeho repertoáru a zároveň rozšířila zástup pěvcových příznivců. Druhá série Plachetkových muzikálových nahrávek se SOČRem a následné koncerty již tedy nejsou krokem do neznáma, nýbrž pokračováním úspěšné cesty a příslibem dalších strhujících zážitků.