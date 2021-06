NGP On Air | Toyen: Snící rebelka: Tak daleko, tak staré

Surrealismus výrazně inspirovaný alchymií, tarotem a symbolikou hermetismu – s takovým se Toyen a Jindřich Heisler setkali, když v roce 1947 odešli do Paříže a navázali tu úzký kontakt se surrealistickou skupinou okolo André Bretona. Nutno říci, že čeští surrealisté této podobě surrealismu pomalu přestávali rozumět a zvláště v období 50. let ji často kritizovali, zdála se jim příliš umělá, odříznutá od skutečnosti. Jaromír Typlt, který se dlouhodobě zajímá o jevy na pomezí mezi historií literatury a umění, se v přednášce zaměří právě na toto pozoruhodné rozcestí, na kterém se asi nejvýrazněji stvrdila odlišnost českého surrealismu od francouzských vzorů.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP / bez rezervace