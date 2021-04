Tomáš Eichler: Jak jít brzy spát┇Webinář

Chodíte spát pozdě a potom jste celý den neproduktivní? Trápí vás únava, tedy až do momentu, kdy si lehnete spát? Mají vaše kruhy pod očima vlastní kruhy pod očima? Ať už jste noční sovy, ranní ptáčata nebo versatilní kolibříci, spánek patří k nejdůležitějším aspektům našeho života a jeho nedostatek má devastační následky pro náš organismus. Tento fenomén je však tak málo prozkoumaný, že většina z nás ani netuší, jak tráví třetinu svého života. Proč vlastně spíme? Co se ve spánku děje s naším tělem? A co se děje s naším mozkem? Co jsou to chronotypy a jak vnímají spánek naše biologické hodiny? Je kvalitní spánek superschopností vyvolených, nebo se k němu může dopracovat každý? Odhalte skrytý potenciál spánku v naučné online přednášce neurogenetika a biologa Tomáše Eichlera! Ten nám poskytne vědecký pohled na problematiku spánku, nabídne odborné tipy, jak v noci utišit aktivní mysl a ilustruje funkce spánku na svém jedinečném výzkumu, jímž vyvrátil i tvrzení Harvardovy univerzity.

je neurogenetik působící ve vídeňském Biocentru. Vystudoval biologii a genetiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Ve své praxi zkoumá mozek, spánek a bdění genetickými metodami. Své objevy mechanismů spánku a probouzení se zkoumané na spících červech publikoval v prestižním vědeckém časopisu Science Magazine. Popularizuje vědu v médiích, kde se snaží zjednodušovat komplikované a informovat veřejnost, jak prosperovat z vědeckého výzkumu. V rámci přednáškové činnosti učí lidi myslet vědeckými metodami, meditaci a jasnou komunikaci jako soubor mentálních bojových umění a mentálního ticha pro zdravou produktivitu. Získal prestižní mezinárodní ocenění. Boehringer Ingelheim Fonds PhD fellowship, KLI writing-up fellowship a cenu vídeňského Biocentra za vědu a umění.