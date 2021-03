LIVE stream - Světový den divadla v Aréně

Letos to bude už podruhé, co oslavíme Světový den divadla na dálku, bez přítomnosti diváků... Jakkoli to může být pro vás i pro nás frustrující, snažíme se neklesat na duchu, ale upírat své zraky, společně v duchu povzbudivých slov Helen Mirren, k lepším zítřkům. Právě proto věříme, že Velikonoční zázrak (tedy příběh O nejslavnějším zmrtvýchvstání) je pro tuto příležitost tou správnou inspirací – protože sami doufáme, že se již brzy dočkáme zázraku v podobě zmrtvýchvstání živé kultury. Snad ani nemusíme dodávat, že v našem podání budeme Světový den divadla slavit nejen ve znamení nadcházejících Velikonoc, ale především ve znamení osobitého humoru... a nebude chybět ani hudební souboj dobra a zla!

Živý stream můžete sledovat prostřednictvím facebookové události v sobotu 27. března od 18.30 hod. Záznam streamu pak bude možné zhlédnout jak přímo na našem facebooku, tak i na našem YouTube kanále a samozřejmě i na našich webových stránkách.