LIVE stream - Wardruna - First Flight of the White Raven

I když žijeme v úplně jiné oblasti obklopeni jinou kulturou, severská formace WARDRUNA připomíná, že hluboké kořeny každého z nás sahají do minulosti k přírodním duchům trvale propojených v komplexnosti vesmíru. Wardruna nemá žádné hranice. Překračuje čas, jazyk i hudební žánry. Einar Selvik, zpěvák a vrchní persona souboru, totiž říká, že „přestože to, co prezentujeme, je severské, naše postupy jsou univerzální, protože když se podíváte do minulosti, vše je velice všeobecné a zároveň věčné… vše je zrozeno v přírodě, což je i přesně to, oč ve Wardruna jde.” Obrat člověka k přírodě a její ochrana, připomenutí tradic a jejich původu, které jsou spirituálně nekonečné a neměnné, a samozřejmě i možnosti naší nápravy. „Každý může být strůjcem změny, pokud začne u sebe,” jsou Einarova slova. A na toto vše po předchozí trilogii „Runaljod“ (čerpající z runové, proto-norské abecedy) také navazuje nové album „Kvitravn“ (Bílý havran), které vyšlo 22. ledna. LIVE stream

