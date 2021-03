KLUBOOFKA WORLD za vámi přichází i v březnu a přináší nejen pořádnou porci metalu, ale i otevírá hranice zemí, kam se dnes opět nemůžeme podívat. Je nám potěšením přivítat v našem pořadu Kaie Hansena (Gamma Ray, Helloween), který je hostem v klipu německé kapely INDUCTION.

UPOUTÁVKA: https://youtu.be/eANXUsu1CI4

V březnové hitparádě WORLD uvidíte tyto klipy:

Manzana - Vampire's Birthday Blood FINSKO

Disloyal - On The Ashes Of The World POLSKO

Kamäradi - Alkometalholičari CHORVATSKO

Seven Thorns - Symphony of Shadows DÁNSKO

Vítěz lednového kola

Moyra - The Eyes of Rats POLSKO

Tito melodic death metalisté se svojí charismatickou frontmankou Margo Vás nakopnou již potřetí.

Divoká karta Nároďáku Jaroměř

The Sixpounder - The New World Order POLSKO

Moderní metalová kapela, která spojuje nejtvrdší rock s elektronickou hudbou. V jejích skladbách najdete prvky groove , melodic , core metalu. Klip je nasazen pod záštitou hudebního klubu NÁROĎÁK JAROMĚŘ.

Divoká karta rádia HEY

Induction & Kai Hansen - Mirror Make Believe NĚMECKO

Kapela INDUCTION kombinuje ve svém stylu technický riff a komponování na 7 strunnou kytaru. Byla založena v roce 2014 českým kytaristou Martinem Beckem. Se svou vlastní vizí toho, co bylo pro něj důležité, a nebyl závislý na trendech, hledal ambiciózní mladé hudebníky, kteří sdíleli stejný názor. Vše se mu podařilo, což uvidíte v soutěžním klipu, který je nasazen pod patronátem rádia HEY.

Hlasování je formou hodnocení a zhlédnutí jednotlivého klipu kapely, které chcete dát hlas. Započítává se jak zhlédnutí, tak palec nahoru. Hlasovat můžete na kanálu YOUTUBE „KLUBOOFKA“: https://www.youtube.com/channel/UC4CsOgjMzzP4zB5icpsE9tw

Hitparáda bude dostupná jak na kanálu YOUTUBE, tak v události FB KLUBOOFKA WORLD BŘEZEN/MARCH a webových stránkách Nároďáku Jaroměř.

Šestice fanoušků, kteří se zúčastní hlasování, má možnost vyhrát čtyři multipacky piva Premium CHOTĚBOŘ: http://www.narodakjaromer.cz/kluboofka/podminky-souteze/

ODKAZY:

http://www.narodakjaromer.cz/kluboofka/

https://heyradio.cz/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC4CsOgjMzzP4zB5icpsE9tw

FB událost: https://fb.me/e/1fJCRpHhP

Mail: kluboofka@narodakjaromer.cz