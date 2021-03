Juraj Karpiš: Jak přežít zlé peníze | Webinář

Není tomu tak dlouho, kdy finanční krize naposled ponořila hlavy bankéřů z Wall Street do smutku a běžné lidi naučila skromnosti. Teď, na prahu nové dekády, jí společnost opět čelí. Pandemie koronaviru ovšem s sebou nepřinesla pouze jistou hrozbu zdravotní a ekonomické krize, ale při jejich nesprávném zvládnutí i hrozbu krize fiskální či měnové. Co to znamená pro ekonomiku našeho státu a jaký to bude mít dopad na naše osobní finance? Dá se ekonomika ozdravit či reformovat? A do čeho se vyplatí v této době investovat? Zjistěte v přednášce ekonoma Juraje Karpiše, jak žít dobrý život i v době zlých peněz! Ve svém webináři nám předestře krizovou mozaiku informací o ekonomické situaci v našem regionu, v eurozóně i ve světě, slabých místech fungování dnešního finančního systému, ale i peněžní evoluci a budoucnosti kryptoměn.

Juraj Karpiš ve svém webináři vysvětlí:

- aktuální ekonomickou situaci doma v eurozóně a ve světě

- základní principy osobních financí

- co jsou zlé peníze a jaké jsou jejich efekty

- vztah zlých peněz a finanční krize

- jak bude vypadat ekonomika po tom, co skončí masivní fiskální a monetární stimulace

- proč rostou akcie

- jaká jsou největší rizika pro ekonomiku a finanční systém během následujících let

- praktické rady, jak předcházet negativním dopadům zlých peněz na osobní finance

- co je bitcoin a jak probíhá evoluce peněz

Mgr. Juraj Karpiš

je ekonomický analytik a spoluzakladatel think tanku INESS. INESS - Institut ekonomických a společenských analýz působí od ledna 2006 a v současnosti je médii nejcitovanějším ekonomických think-tankem na Slovensku. Juraj Karpiš ukončil Fakultu managementu UK v Bratislavě se specializací na finanční management. Předtím, než začal působit v INESS, byl zaměstnaný v komerčních finančních institucích v zahraničí a na Slovensku. Zaměřuje se na monetární politiku, veřejné finance a zdravotnictví. Je členem Klubu ekonomických analytiků, byl členem Kolegia ministra financí SR Ivana Mikloše. Radí politickým stranám, zájmovým a investičním skupinám. V rámci dlouhodobé specializace na fungování finančního systému sledoval a komentoval krizové dění, čímž přispěl k ekonomickému vzdělávání na Slovensku. Časopis .týždeň ho označil za osobnost roku 2011. V roce 2015 vydal ekonomický bestseller „Zlé peniaze – sprievodca krízou“, v únoru 2021 mu vyšla další kniha „Ako na zlato – praktický sprievodca sporením v zlate“. Vydává online časopis „Zlé peniaze, dobrý život“. Je členem krizového ekonomického štábu ministra financí SR.