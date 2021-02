Sebevražda: související faktory a prevence | Webinář

Je smrtelnější jak autonehody, nevýslovně tragická a často zbytečná. Sebevražda je smrt, jež se nemusela nutně stát. Každých 40 sekund si jeden člověk na světě vezme život. V Česku fenomén sebevraždy každoročně přímo či nepřímo poznačí životy tisíců lidí, kteří kvůli jeho stigmatizaci často trpí o samotě a v tichosti.

Odstraňme z tématu sebevraždy tabu a otevřeme hlasitou debatu na téma duševního zdraví! V osvětovém webináři specialisty z českého Národního ústavu pro duševní zdraví, Alexandra Kasala, si osvojíme způsoby rozeznávání sebevražedných sklonů, ale i formy komunikace s člověkem, který je vykazuje. Nejdůležitější formou prevence sebevraždy je možnost o ní mluvit! Alexandr Kasal nám v přednášce přiblíží: - jaké jsou myšlenky, trendy a činy sebevraždy - základní definice sebevraždy, druhy sebevražd, metody - co vede člověka, který se rozhodne vzít si svůj vlastní život - mýty a stereotypy o sebevraždě - propojení deprese a sebevraždy - statistiky sebevraždy a analýzy statistických údajů - jak rozeznat možné příznaky nadcházejícího konání - jak mluvit s lidmi se sebevražednými myšlenkami - co je to sebevražedný úmysl - co byste měli hledat při určování povahy události - způsoby vyjádření sebevražedných záměrů - slova, gesta, dopis na rozloučenou Mgr. Alexander Kasal je výzkumníkem českého Národního ústavu pro duševní zdraví a doktorandem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměřuje se především na problematiku sebevraždy a její prevence. Kromě výzkumné práce koordinoval i vznik národního akčního plánu prevence sebevražd pro roky 2020-2030. Vstupenky: bit.ly/Prevence0303