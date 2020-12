Jak nás vidí druzí lidé? | Webinář

Vidí nás druzí lidé stejně, jako my sami sebe v zrcadle? Jak se vlastně vidíme my sami a proč svůj obraz zkreslujeme? Máte někdy pocit, že vám druzí zkrátka nerozumí a neví, jací ve skutečnosti jste? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, nezmeškejte přednášku psychologa Dalibora Kučery. Ten nám otevře svět přemýšlení o nás, našem chování a charakterových črtech. Spolu se podíváme i na to, jak dobře a v čem nás druzí lidé dokáží posoudit. Zjišťovat budeme, jestli jsou lidé, kteří (se) dokáží lépe posuzovat než druzí. A zamyslíme se i nad tím, jak vlastně přisuzujeme druhým lidem jejich osobnostní charakteristiky a kvality, a jestli při tom hraje roli vzájemný vztah, intimita či délka vztahu. Pojďte se seznámit s výsledky nové sociálně-psychologické studie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a podívat se v zrcadle na sebe lépe!

Dalibor Kučera bude poutavě vyprávět o:

– osobnosti v perspektivě psychologie

– tom, jak nás druzí lidé vidí a posuzují

– tom, kdy a proč nás vidí druzí lidé stejně jako my sami sebe

– poznávaní druhých a poznávaní sebe samého

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

je výzkumný pracovník a pedagog v oblasti obecné psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se zabývá problematikou psychologie užívání jazyka a alternativním psychometrickým přístupům studia osobnosti. Je autorem odborných publikací, například Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy nebo Komputační psycholingvistická analýza českého textu.

