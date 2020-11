Sama pěšky z Mexika do Kanady | Webinář

Uzavírali na ni sázky, jestli vůbec přežije první den. Koneckonců ani ona nevěřila, že Pacifickou hřebenovku pokoří. Lucie Kutrová se však rozhodla změnit svůj pohodlný a prázdný život tím, že přežije v divočině. Vzala si ukulele, zrcadlovku a obrovský batoh, nad čímž se všem zastavoval rozum, a vydala se sama a bez přípravy pokořit jednu z nejtěžších pěších tras na světě – Pacifickou hřebenovku (4 286 km). Ročně se na ni vydá několik tisíc lidí, ale dokončí ji asi jen přibližně desetina z nich. Lucie mezi ně patří. I když to není až tak dávno, kdy sotva vyšla na malý kopec ve městě. V dech beroucí, a občas i odvahu beroucí, přírodě, která se táhne od mexických až po kanadské hranice, strávila 151 dní. Přešla poušť, hory, lesy, řeky, střetla se s medvědy, hady, komáry a dalšími nástrahami, aby si dokázala, že s pevnou vůlí se dá všechno dokázat. Obujte si turistické boty a vydejte se od jihu až po sever USA ve stopách jejího nevšedního cestovatelského dobrodružství.



Lucie Kutrová

je rodačka z českého Havířova, která právě dokončuje studium v Praze. Před sedmi lety se rozhodla úplně změnit svůj život a odtehdy si plní přání ze svého „bucket listu“ – seznamu všeho, co by chtěla zažít a vyzkoušet. Jednou z největších výzev, které si na tento list napsala, bylo zdolání Pacifické hřebenovky, co se jí úspěšně podařilo. O tom, co všechno zažila, napsala knihu 151 dní Pacifickou hřebenovkou.



