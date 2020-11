Národní divadlo: Světelná trikolóra k 17. listopadu

Letošní listopadové výročí si nemůžeme připomenout svou přítomností v ulicích ani v divadlech, jak jsme byli zvyklí v posledních třiceti letech. Význam výročí však není o nic menší a my chceme listopad 89 připomenout prostředky, které máme k dispozici. Okna Nové scény 17. 11. 1989 byla potemnělá, protože se hrálo, a divadlo se tehdy zamklo, aby se do něj nemohl nikdo schovat před řádícími pohotovostními pluky. Dnes bychom otevřeli – ale nesmíme. Proto alespoň svítíme – na důkaz, že tu Nová scéna (a s ní celé ND) pro všechny je.

Světelnou trikolóru na budově Nové scény budete moct sledovat živě prostřednictvím streamu na našem FB v úterý 17. 11. od 19 hodin. Součástí streamu bude také zvukový záznam našeho loňského koprodukčního projektu Sametová simulace: Kabinet.