Smetana, Mozart & Vivaldi in Municipal House

Kompletní program koncertu: J. Pachelbel – Canon in D Major

G. F. Händel – Lascia ch´io pianga (from the opera Rinaldo)

W. A. Mozart – Alleluja (from Exsultate Jubilate)

W. A. Mozart – Queen of the Night (from opera Magic Flute)

or Ave verum corpus

P. I. Tchaikovsky – Theme from Ballet („Svan Lake“)

B. Smetana – My Country „The Moldau“

A. Vivaldi – Four Seasons (Spring, Summer, Autumn, Winter)

Délka koncertu je cca 65 minut bez přestávky.

Na koncertě vystoupí Dvořák Symphony Orchestra Prague v komorním obsazení s cembalem, sólovým zpěvem a sólovými houslemi.