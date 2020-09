Terénní cyklozávod

XCT SPORT TÝM připravil závod pro všechny věkové kategorie od odrážedel až po závod dospělých.

1. kategorie – odrážedla (délka tratě cca 50 m)

2. kategorie – malá kola (tj. věk 5-6 let)

3. kategorie – děti (tj. 7-16 let)

4. kategorie – dospělí (od 17 let- do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce)

Prezentace a přihlášení předem: xctsport@seznam.cz

(„Závody MČ Praha 15“ jméno a věk) nebo v místě startu cca od 16:00 hod.