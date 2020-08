Khamoro: The Rosenbergs (NL)

Název The Rosenbergs může být lehce zaměnitelný za jméno ikonických The Rosenberg Trio. I samotní hudebníci mohou divákům připadat povědomí. Není se ale čemu divit, protože tvář kapely, sólový kytarista Mozes Rosenberg, je nejmladší bratr Stochela Rosenberga, za kterého také v případě potřeby v The Rosenberg Trio zaskakuje. Rytmickou kytaru obsluhuje Johnny Rosenberg, který již v útlém věku hrál v dětské superskupině Gipsy Kids and Sinti. Muziku takzvaně tvrdí kontrabasista Sani van Mullen, který je velmi žádaný napříč gypsy jazzovou scénou. The Rosenbergs přivezou vše, co máte na gypsy jazzu rádi, a ještě něco navíc – inspiraci španělskými rytmy i hudebními velikány moderní doby od George Gershwina, přes Charlese Aznavoura až po Franka Sinatru.