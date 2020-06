Pestrý letní program v CAMPu nabídne pravidelné čtvrteční letní kino a občerstvení, ale také komentované přednášky a prohlídky po pěti světových metropolích. Letní sezóna začíná 14. července v 19.00 hodin komentovanou procházkou New Yorku v podání architekta Adama Gebriana.

Centrum architektury a městského plánování se v létě mění na Centrum architektury a městského putování. Letos se možná do Paříže, Tokia nebo New Yorku nepodíváte, můžete se ovšem skvěle připravit. CAMP nachystal 10 týdnů letního programu nazvaného Z města do města.

Nepotřebujete pas, vízum, preventivní karanténu ani doplatek za nadměrné zavazadlo. Stačí nasednout do pomyslného teleportu v kulisách zahrad Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a vydat se na cestu kolem světa. Letní program se odehraje na trase New York, Tokio, Benátky, Paříž a Kodaň. Každých čtrnáct dní se zaměří na jedno konkrétní město. Návštěvníci se mohou těšit na pravidelné čtvrteční letní kino, které je zdarma. Na programu je třeba Deštivý den v New Yorku, Půlnoc v Paříži, Před soumrakem nebo Dánská dívka nebo oblíbený film Bistro Ramen.

PROGRAM:

ÚT 14/07 19.00 PŘEDNÁŠKA, Z města do města: New York – Adam Gebrian

ČT 16/07 21.00 LETNÍ KINO, Deštivý den v New Yorku

ČT 23/07 21.00 LETNÍ KINO, Velký Gatsby

ÚT 28/07 19.00 PŘEDNÁŠKA, Z města do města: Tokio I.

ČT 30/07 21.00 LETNÍ KINO, Bistro Ramen

ÚT 04/08 19.00 PŘEDNÁŠKA, Z města do města: Tokio II.

ČT 06/08 21.00 LETNÍ KINO, Godzilla

ÚT 11/08 19.00 PŘEDNÁŠKA, Z města do města: Kodaň

ČT 13/08 21.00 LETNÍ KINO, Dánská dívka

ČT 20/08 21.00 LETNÍ KINO, Komuna

ÚT 25/08 19.00 PŘEDNÁŠKA, Z města do města: Benátky

ČT 27/08 20.00 LETNÍ KINO, Smrt v Benátkách

ČT 3/9 20.00 PŘEDNÁŠKA, Z města do města: Benátky II.

ST 09/09 19.00 PŘEDNÁŠKA, Z města do města: Paříž

ČT 10/09 20.00 LETNÍ KINO, Před soumrakem

ČT 17/09 20.00 LETNÍ KINO, Půlnoc v Paříži