Klára Vytisková v Praze

Po rozjeté klipové singlovce Just Be You, kterou Klára Vytisková v březnu uvedla svou druhé sólové album Love Is Gold, přichází s letním počasím čas na další singl a klip. Vznikl k podmanivému duetu Gold, je plný různobarevných květin a hlavní role v něm hrají Klára a Albert Černý, frontman Lake Malawi. Oba zmínění svůj společný song představí v dalším působivém videu také v rámci udílení Ceny Anděl 2019, které proběhne 20. června večer na ČT1. Na sklonku roku se pak společně potkají i na jednom pódiu na výjimečném dvojkoncertu Kláry Vytiskové a Lake Malawi, který bude 25. listopadu hostit pražský klub ROXY.

Co se použitých květin týče, jistě stojí za zmínku, že Vytisková při natáčení využila ty, které užití nečekalo: „Moje sestřenice Karol má velkou farmu na květiny Loukykvět, omylem vypěstovali nevhodnou várku tulipánů pro vázání kytic a dala mi je všechny k dispozici. Bylo jich opravdu mnoho! Po natáčení jsme je rozdávali všem sousedům!," vysvětluje držitelka ceny Anděl v kategorii Zpěvačka roku 2015.