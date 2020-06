Obscure Mosh open air v Praze

DEBUSTROL * ČAD * DIPHTERIA * GODLESS TRUTH

BRUTALLY DECEASED * БУТ * PERFECITIZEN

CONSEQUENCES * SOUL DECODER

Přišel čas vrátit se ke svým normálním životům a ty by bez kultury, v našem případě bez koncertů, rozhodně normální být nikdy nemohly. Jistě, na koncerty zahraničních kapel si ještě počkáme, ale třeba toto období pomůže vyzdvihnout i tuzemskou scénu, která si to bezpochyby zaslouží. To Vy, ale víte.