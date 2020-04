Orchestr na dotek - Ravel&Debussy

RAVEL A DEBUSSY

ZAŽENE VÁM DEPRESI

Radomír ŠVEC | Béďa

Anna Jiřina DAŇHELOVÁ | Betty

HUDEBNÍ KLUB FÍK

KONZERVATOŘ TANEČNÍ CENTRUM PRAHA

GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠKOLA HL. M. PRAHY

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jan KUČERA | dirigent

Rádi sníte? Rádi kreslíte? Máte rádi jemné barvy a lehký vánek, vlny na moři a letní odpoledne zahalené do polostínu? Tak pro Vás je tu Ravel a Debussy a odkryjí Vám impresi. Aha, vy si nejste jisti, že poznáte impresi v hudbě? Tak přijďte, my Vám prozradíme, jak na to.

Koncert je vhodný pro rodiny s dětmi od 5 let.

konec koncertu ve 12.30 hod.

koncert bez přestávky