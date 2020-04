Trumpet show pro Unicef

JOHANN SEBASTIAN BACH

RICHARD WAGNER

GEORG PHILIPP TELEMANN

AARON COPLAND

SERGEJ RACHMANINOV

ÁSTOR PIAZZOLLA

TEN OF THE BEST

Otto SAUTER | umělecký vedoucí

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jan KUČERA | dirigent

Ten of the Best je uskupení deseti špičkových trumpetistů světa, které dal dohromady německý fenomenální trumpetista a specialista na piccolo trumpetu Otto Sauter. Do ansámblu přizval zástupce Evropy, USA, Japonska či Mexika. My v FOK jsme velmi hrdí na to, že v Top Ten působí také náš Marek Zvolánek. Celou desítku doplnila pro adventní turné ještě rytmická kapela a vokalisté, aby společně naladili posluchače na atmosféru svátečního období. Znít bude Bach, Wagner, Rachmaninov, ale také slavné hity jako Somewhere over the Rainbow a Wonderful World. Speciálně pro Prahu pak Marek Zvolánek pro tuhle sestavu upravil také Narodil se Kristus Pán. Uvidíme, komu připíše největší sólo.

konec koncertu ve 21.20

koncert s přestávkou