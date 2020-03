Živé Kvety 2020 v Praze

PŘESUN Z BŘEZNA Z DŮVODU KORONAVIRU!

Živé kvety, múza československé indie rockové scény.

Živé kvety vznikly již v roce 1994 s frontmankou a textařkou Lucií Piussi a novinářem-kytaristou Peterem Bálikem v čele. Tato dvojice dodnes tvoří základní stavební a tvůrčí kámen kapely. Fungování skupiny bylo v minulosti úzce spjato s bratislavským divadlem Stoka, kde doprovázeli několik divadelních her. Nahráli tam i své album Sloboda a odehráli několik nezapomenutých koncertů. Živé kvety vkládají v posledních letech do svých textů i názory na aktuální dění ve světě i na domácí půdě. Např. píseň To čo nás spaja je protkáná několika metaforami i odkazem a vzpomínkou na Juraje Kušnierika – výborného novináře. „To, čo nás spája, je silnejšie ako to, čo nás delí.“ V září 2019 vydali své nejnovější album Salto na rozlúčku.