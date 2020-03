LIVE stream – Už jsme doma

Punková avantgarda s trubkou slaví letos 35 let.



Jak v České republice, tak v zahraničí není podobná hudba, jakou UJD hraje, k nalezení. Je punkově divoká, naléhavá, zároveň kompozičně náročná, do detailu propracovaná s nadčasovými texty. Typický je zvuk trubky, sbory, neuvěřitelné tempo a živá vystoupení, jež oplývají silnou energií. Snad i proto jejich publikum s nimi nestárne.



Ač se pro neznalce může zdát jejich hudba chaotická, náhodně poskládaná či improvizovaná, opak je pravdou. Záleží na každém tónu, detailu, kázni kapely a podobně jako v symfonickém orchestru tu hrají muzikanti podle partitury. Nedílným rukopisem kapely je vizuální stránka, kterou obstarává výtvarník a nehrající člen Martin Velíšek. Kapela Už jsme doma vznikla v Teplicích v roce 1985. Asi po půl roce do kapely přišli Miroslav Wanek a Romek Hanzlík z legendární punkové skupiny F.P.B a přinesli sebou i styl práce a jinakost, kterou se F.P.B. vyznačovali. Na hudbu Už jsme doma měla kromě F.P.B. znatelný vliv i avantgardní scéna Rock in Opposition a především The Residents. Na české scéně patřili a patří do rodiny skupin jako Psí vojáci, Dunaj, Dybbuk či Krásné

nové stroje.



Před Listopadem byli dotlačeni téměř do ilegality, víceméně bez možnosti legálně hrát na veřejnosti nebo nahrávat desky. Po Listopadu však záhy pronikli především díky své sofistikované originalitě, píli a vůli, do evropských klubů a vzápětí až na severoamerický kontinent a do Japonska, kde slavili a stále slaví úspěch při pravidelném koncertování. Do současné doby reprezentovali českou kulturu svou originální hudbou ve více než 40 zemích na 4 kontinentech a stali se tak respektovanou součástí světové avantgardy.



Kapela často podniká výpravy do dalších oblastí umění – hudba k animovaným filmům (večerníček Krysáci; Fimfárum – za hudbu byl Míra Wanek nominován na Českého lva), divadlu (Ex-divadlo Zvolen, Minor, atd.).



SLOŽENÍ KAPELY

Miroslav Wanek - kytara, klávesy, zpěv

Pepa Červinka - basa, zpěv

Adam Tomášek - trubka, zpěv

Vojtěch Bořil - bicí, tlesk, brek

Martin Velíšek - štětce