DC Breaks v Praze

Britský projekt DC Breaks bude prvním drum’n’bassovým hostem podzimní sezóny klubu ROXY. Oslaví zde 15 let na scéně.

Dan Haver (D) a Chris Page (C) patří mezi hlavní pilíře Ram Records, a to hlavně díky své univerzální produkci sahající od melodických linek přes tvrdší polohy až po neurofunkové párty killery. Je tomu již neuvěřitelných patnáct let, co to dali dohromady. To si zaslouží pořádnou DCXV oslavu — proto s sebou přivezou ještě parťáka Crissyho Crisse jako extra dárek všem fanouškům.

Přijďte jim pogratulovat tancem 18. září!