Mikolas Josef v Praze

Mikolas Josef představuje dva jarní koncerty „MIKOLAS JOSEF 2X“ – 20. a 21. dubna 2020 v Lucerna Music Baru. Vánoční turné 2019 Mikolase Josefa ve čtyřech českých a moravských městech sklidilo obrovský úspěch mezi fanoušky a odbornou veřejností. A jak Mikolas doplňuje, „zájem fanoušků na vánočním turné byl větší, než dovolila kapacita a tak se vracíme do Prahy a já se moc těším na tu super energii, kterou jsme na turné zažili.“

Pro své fanoušky Mikolas chystá jedinečnou show plnou tance a překvapení, kde zazní mimo jiné jeho nejznámější hity jako jsou Lie to me, Me Gusta, Free, Abu Dhabi, Acapella a samozřejmě Colorado, které dobývá žebříčky rádií v Polsku a v Čechách.

V Lucerna Music Baru vystoupí Mikolas Josef za doprovodu svých vokalistů a kapely, kteří nadchnou a rozhýbou každého a určitě se tak zařadí mezi skvělé koncertní zážitky roku 2020.