Prague Rocks 2020: My Chemical Romance

Skupina MY CHEMICAL ROMANCE, patřící k nejúspěšnějším formacím nového tisíciletí, ohlásila návrat na koncertní podia a míří i do Prahy, kde se představí v rámci koncertu pod širým nebem na fotbalovém stadionu v Edenu. Skupina výrazným způsobem ovlivnila směřování rockové hudby a změnila život celé generaci posluchačů. Vznikla v roce 2001 v Newarku v New Jersey a do roku 2013 stihla vydat čtyři studiová alba.

Hned druhé nazvané Three Cheers For Sweet Revenge zaznamenalo světový ohlas, prodalo se ho přes milion kopií a pro skupinu bylo vstupenkou mezi rockovou extraligu. V roce 2006 kapela přišla s koncepční deskou The Black Parade, která je považována za jednu z nejdůležitějších rockových desek první dekády tohoto století.

V roce 2013 kapela oznámila ukončení činnosti. Přes bezpočet spekulací, které se každý rok pravidelně objevovaly, došlo ke comebacku až na sklonku loňského roku.