Dudu Tassa & The Kuwaitis

“Iraq’n’roll” Aneb židovský protějšek Rachida Tahy s kořeny v Bagdádu.

I když Dudu Tassa je v Izraeli hvězdou první velikosti, projekt The Kuwaitis se mainstreamu vymyká a navíc je vzrušující expedicí do arabského světa. Tassův dědeček Daoud Al-Kuwaity spolu se svým bratrem Salehem patřili k hudebním celebritám na dvoře iráckého krále Faisala a před 80 lety pomáhali budovat hudební vysílání v Bagdadu. K novému životu v současném Izraeli jejich hudbu vzkřísil o dvě generace mladší Dudu Tassa, který se dokonce naučil arabsky, aby písně mohl zpívat v originále. Rockové obsazení rozšířil o housle, cello a arabskou citeru qanun. Kritika píše: "Zní to jako kdyby Rachid Taha zapojil arabský pop chaabi do zesilovačů Led Zeppelin." Při hlubším poslechu ale objevíte zásadní rozdíl. Tassa čerpá přímo ze zdroje a jeho hlas zdobí všechny ty úžasné ornamenty a jemné posuvy, typické pro země Východu. Na světové turné si Tassu jako předskokana vybrali Radiohead, společně zahájili festival Coachella a a českému publiku se Tassa & The Kuwaitis představili na Respect Festivalu a Colours Of Ostrava.