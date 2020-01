Festival Zažij Nový Zéland 2020

Druhý ročník celodenního festivalu Zažij Nový Zéland proběhne opět v kině Dlabačov v sobotu 15. 2. 2020. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky, filmy a diskuze v hlavním sálu kina. Ve foyer pak bude navíc celý den probíhat doprovodný program – výstavy fotografií tří různých fotografů, ukázka novozélandských řezeb z kamenů a kostí a pivo NZ Haka Lager vyrobené z novozélandského chmelu v pivovaru Kocour Varnsdorf.

Partneři festivalu představí nabídku svých služeb a zboží – Hanibal.cz naučí správně si zabalit, k nahlédnutí bude cestovatelská příručka Travel Bible a informace o akci X-Challenge. Program festivalu v hlavním sále: přednáška o vízech Working Holiday – veškeré informace o programu pro lidi do 35 let, panelová diskuze s Czech the World – jak se žilo na Novém Zélandu různým cestovatelům, přednáška Te Araroa – přes 3000km dlouhý track přes celý Nový Zéland, 387 dní na cestě domů – film od Bikepacking Nomads o cestě z Nového Zélandu do ČR na kole, Beyond the Battalion from Memory to Legacy – dokumentární film o účasti 28. praporu složeného z Maorů ve 2. světové válce, Michael Havas – diskuze s režisérem snímku Beyond the Battalion from Memory to Legacy, Naučte se Haku! – možnost vyzkoušet si maorský tanec pod vedením zkušených instruktorů, celovečerní film novozélandské produkce – malé překvapení za závěr večera.

Doprovodný program ve foyer: pivo NZ Haka Lager z novozelándského chmelu (pivovar Kocour Varnsdorf), výstava dřevořezeb a řezeb z kostí a kamenů v novozélandském stylu, Travel Bible – představení pomocníka pro cestování, X-Challenge – představení nové cestovatelské akce, Hanibal.cz – ukázky vybavení na cesty a workshop správného balení, Svět outdooru – představení časopisu a možnost zvýhodněného předplatného.