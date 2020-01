LuckySings – Křest CD

Lucky vydává nové album, kterému vdechl život společně s hudebním producentem Radimem Genčevem. Lucky se jako umělec vypracoval sám – bez cizí pomoci a jen s ohromnou porcí talentu. Od amatérského rapování přešel ke zpěvu a namísto básní začal psát písně. V roce 2016 dal dohromady skupinu LuckySings, o dva roky později se objevil v soutěži Česko Slovensko má talent 2018. V témže roce se stal také frontmanem indie kapely Where Are We Now, se kterou vystoupil na významných hudebních festivalech jako Colours of Ostrava, Rock for People či Sázavafest. Hudba, kterou prezentuje LuckySings se svojí kapelou, vychází z afrického popu, bluesu a soulu a přidává vlivy folku, rocku, R&B a jazzu.