Dave Holland & Kenny Barron Trio ft. Johnathan Blake

Dave Holland je původem britský jazzový kontrabasista, hudební skladatel a kapelník žijící v USA. Tam se v mládí proslavil především jako spoluhráč fenomenálního trumpetisty Milese Davise, v jehož kapele v roce 1968 nahradil Rona Cartera. S Davisem nahrál i slavná přelomová alba In A Silent Way a Bitches Brew (obě 1969), jimiž trumpetista definoval nový hudební styl jazz-rock, resp. fusion.

Klavírista Kenny Barron již nepochybně patří ke gigantům světového jazzu. Je to hudebník, který začínal již v kapele Dizzy Gillespieho a hrával s mnoha dalšími velkými hvězdami, jako je Stan Getz, Yusef Lateef, Freddie Hubbard a další. Kenny Barron a Dave Holland poprvé spolupracovali na sérii intimních duo koncertů v roce 2014, které následovaly po vydání jejich uznávaného CD The Art of Conversation.

V poslední době ještě přizvali úžasného mladšího bubeníka Johnathana Blaka, aby natočili triové album, které má být vydáno začátkem roku 2020. Johnathan Blake již v Jazz Docku hrál po boku Miguela Zénona a kromě toho má již na světové scéně obrovskou reputaci například díky dlouholetému členství v Tom Harrell Quintetu, Kenny Barron Triu nebo v The Mingus Big Bandu!