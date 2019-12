Too Many Zooz v Praze

Členové kapely Too Many Zooz, kteří se potkali na Manhattan School of Music a kvůli přivýdělku začali vystupovat v ulicích nebo městské dopravě, díky své popularitě vyměnili venkovní koncertování za pódia velkých festivalů i klubů po celém světě. V pražském klubu Roxy zahrají 21. května 2020.

Posluchače si získali svým neuvěřitelným smyslem pro rytmiku a chytlavé melodie. Svůj styl sami členové označují jako „brass house“ a zásadně tvoří bez použití elektronických nástrojů i efektů.