Vycházka pro děti do objektu karlínské Invalidovny – pořádá CAMP

CAMP, Centrum architektury a městského plánování, pravidelně pořádá vycházky za architekturou pro děti a dospívající pod názvem Objevujeme město. V listopadu se děti vypraví do Invalidovny, známého historického komplexu z období baroka. V pořadí dvanáctá vycházka se odehraje 14. listopadu od 15 hodin. Děti je možné na vycházku zdarma přihlásit na e-mailu edu@ipr.praha.eu. V listopadu se cílem vycházky pro děti stane barokní areál Invalidovny patřící na seznam národních kulturních památek.

Budova, původně sloužící péči o válečné veterány, vyrostla do pouhé devítiny svého plánovaného rozsahu. Přesto se jedná o jednu z největších barokních staveb u nás. Silně zasažena povodněmi v roce 2002 a do nedávna s velmi špatným technickým stavem hledá svoje nové opodstatnění. K čemu všemu dříve budova sloužila? Jaké může být její další využití? A co se v ní odehrává dnes? Na všechny tyto otázky dětem odpoví listopadová architektonická vycházka pro děti. Exkurze začíná ve čtvrtek 14. listopadu v 15 hodin v CAMPu (Vyšehradská 51, Praha 2) a předpokládaný návrat zpět na místo je v 18 hodin. Maximální počet dětí je 15, podepsaný souhlas rodičů a průkazku MHD s sebou.