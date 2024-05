Alta v květu

Slavíme jaro a začátek nové sezóny.

V okolí Studia ALTA rozjíždíme tři dny plné květů, medu a dřeva. Zavři oči a poslouchej. Už to bzučí, co? Pomalu sbírej květy do herbáře na nový rok. Zatanči si s křovím. Třeseš se jak osika! Tak už si s námi zase sedni k ohni. Vůně dřeva, teplo ohně a slunce a třeba i krátká jarní bouřka. Nová sezóna v Libni je tu!

Tři dny plné tance, poznání a rozjímání. Z toho jeden státní svátek. Zastav se, zastav se u nás.

Během představení Tremula 08.05.2024 / 18:00 nabízíme v rámci iniciativy Parent-Friendly Culture bezplatné hlídání dětí

PODROBNÉ INFORMACE