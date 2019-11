Festival Feinkošt: Česko-německé turné krátkých filmů

Jubilejní 10. ročník přehlídky Feinkošt uvádí to nejlepší z českých a německých krátkých filmů, které se urodily za poslední rok. Nenechte si ujít kraťasy v žánru hraného filmu, dokumentu i animace, které zaujaly mezinárodní festivaly po celém světě.

Program:

Spolu sami—Diana Cam Van Nguyen—CZ 2018

Krátký film o životě po ztrátě milované osoby zpracovává citlivé téma prostřednictvím hraného i animovaného filmu. Skutečná vyprávění doplněná o animované rekonstrukce bolestných situací nahlíží do myšlenek trojice mladých lidí, kteří jsou předčasně vystaveni problematice smrti.



Ascona—Julius Dommer—DE 2019

Ascona je místo, kde se zastavil čas. Od 50. let se zde nezměnilo vůbec nic, přesto je stále v provozu. Areál minigolfu se tak stává prostorem pro sociální analýzu.



Sto dvacet osm tisíc—Ondřej Erban—CZ 2018

Každý desátý Čech starší patnácti let čelí exekuci a den co den další a další lidé padají do dluhové pasti. Pro mnohé z nich nevede cesta ven, Karel ale stojí na druhé straně barikády - jeho prací je dluhy vymáhat.



Biotop—Paul Scholten—DE 2019

Život v Neuperlachu, na předměstí Mnichova, je velmi klidný. Je to bezpečná čtvrť, kde se lidé vzájemně znají a zdraví se, kde má každý vlastní dvorek, garáž, a kde je vše perfektně rovné a upravené. Tuto idylku ovšem naruší zpráva, že se do sousedství mají nastěhovat uprchlíci. Někteří starousedlící se obávají, že se tím naruší jejich poklidný život. Rozhodnou se postavit protihlukovou stěnu.



Pouštět draka—Martin Smetana—CZ, SK, PL 2019

V domku na kopci žije chlapec se svým starým dědou, tenkým jako papír. Je podzim a vítr čím dál tím víc znepříjemňuje dědovi život – zlomí jeho jedinou květinku, ze stromu odfoukne dozrálá jablka, která se chystá sklidit, dokonce i papírové dveře u domu někdy vanou ve větru jako vlajka a děda je musí držet.



Babylon—Sebastian Stern—DE 2019

Že k přátelství není potřeba slov, dokazuje setkání německého kluka a české dívky. Potkají se na nedávno otevřené hranici mezi oběma zeměmi, a na rozdíl od dospělých lidí okolo nich si navzájem výborně rozumí.