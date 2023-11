Tourist v Praze

Britský skladatel a producent William Phillips aka Tourist si nemohl zvolit lepší umělecké jméno – jak sám tvrdí, ve své tvorbě už přes deset let putuje zákoutími elektronické hudby a hledá perfektní beat. V začátcích jej proslavily remixy indie kapel, dnes má na kontě čtyři alba i Grammy za spoluautorství skladby Stay With Me Sama Smithe.

Do Prahy přijede představit zbrusu novou nahrávku Memory Morning.

