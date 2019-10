The Best of Christmas Concert with Carols

Adeste Fideles – Tradiční

Arcangelo Corelli – Vánoční koncert

J.S. Bach – Schaffe können sicher weiden

Antonio Vivaldi – Čtyři roční období | zima

A. Mozart – Ave verum corpus

Gabriel Faure – Agnus Dei

Ronald Binge – Elizabethan Serenade Vánoční koledy Narodil se Kristus Pán

Chtíc aby spal

Good King Wenceslas

Angels We Have Heard On High

Silent Night

Jingle Bells

White Christmas

Adeste Fideles

Účinkují:

Prague Classical Orchestra

Dirigent – František Pok Zpěváci

Kris Kros Kvintet

