Ve studiu s Michaelem Jacksonem

Na semináři zažijete Michaela Jacksona v nahrávacím studiu, v samém srdci jeho tvůrčího procesu. Uslyšíte hudbu a příběhy ze zákulisí. Uvidíte video a fotografie. Dozvíte se, jak Michael Jackson interagoval se svým týmem a jak zvládal kombinovat soustředění a disciplínu s kreativitou, zábavou a jídlem. Zjistíte, jak Michael Jackson psal písně a jaký byl postup tvorby od původního dema k finální verzi na albu.

Brad vysvětlí a předvede, jak se písně měnily a vyvíjely, jak byly upravovány, remixovány a restrukturalizovány pro různé taneční směsi, krátké filmy a živá vystoupení. Objevíte Michaelovu vizi a náročný standard pro audio a video systém na ranči Neverland (včetně jeho tanečního studia), který jeho rodině a hostům poskytl neuvěřitelný zážitek. Brad Sundberg pracoval téměř 18 let s Michaelem Jacksonem jako hudební inženýr a technický ředitel. Kromě mnohých dalších projektů se aktivně podílel na tvorbě studiových alb BAD, Dangerous, HIStory a Blood On The Dance Floor. Pracoval také na remixech a úpravách nespočtu singlů, krátkých filmů a při přípravách na turné spojených s těmito projekty. Nyní Brad sdílí tyto jedinečné zážitky s veřejností prostřednictvím svých seminářů. Jejich myšlenka se zrodila z intenzivní touhy po tom, aby lidé poznali, jak tyto neuvěřitelné projekty přicházely k životu.