Šaty, které tančí. Nová výstava v Galerii Tančící dům představuje výběr originálních kostýmů ze StarDance

Přijďte se pokochat krásou střihů! Galerie Tančící dům vystavuje originální kostýmy z oblíbené televizní soutěže StarDance. Od 10. listopadu do 19. května 2024 máte možnost prohlédnout si ve dvou patrech domu téměř šedesát originálních šatů slavných účinkujících, jako třeba Jany Plodkové, Anny Polívkové, Ondřeje Brzobohatého nebo Kristýny Leichtové, včetně vybraných doplňků. Expozice nabízí také fotografie ze soutěže nebo pohled do jejího zákulisí. Nechá nahlédnout do příprav každého dílu od líčení, česání, oblékání až po jiskřivou atmosféru před přímým přenosem. Nechybí ani interaktivní hry pro nejmenší obdivovatele soutěže.

Výstava ukáže téměř šedesát tanečních kostýmů, z toho osm šatů moderátorů Terezy Kostkové a Marka Ebena. Máte možnost vidět všechny vítězné šaty z jedenácti řad soutěže i doplňky jako rukavičky, šperky, boty i vlasové ozdoby. Kostýmy na výstavě doplní fotografie z přímých přenosů soutěže nebo audioboxy s ukázkami taneční hudby.

Do procesu vzniku šatů nahlédnete díky nákresům od návrhářů včetně pracovních popisků. Čeká na vás také ukázka dvaceti materiálů, které byly na šatech použity, můžete si tak vyzkoušet, zda poznáte rozdíl mezi šifonem, brokátem, tylem, sametem nebo plavkovinou.

Těšit se můžete na dnes už pověstné šaty hereček Jany Plodkové, Anny Polívkové, Veroniky Arichtevy, nebo Veroniky Khek Kubařové, na kostýmy herců Romana Vojtka nebo Jiřího Dvořáka. V expozici najdete i šaty zpěvačky Heleny Vondráčkové, která tančila jak v polské verzi soutěže StarDance, tak i v té slovenské.

Výstava je otevřena až do 19. května 2024. Galerie můžete navštívit každý den od 9 do 19h.