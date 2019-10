Creedence Clearwater Revived /UK/ v Praze

Do ČR se vrací britská skupina Creedence Clearwater Revived, která už mnoho let pokračuje v šíření odkazu slavného bandu Johna Fogertyho. Legendární Creedence Clearwater Revival, jejíž sestavu tvořili kytarista a textař John Forgety, kytarista Tom Fogerty, baskytarista Stu Cook a bubeník Doug Clifford, byli považováni za zakladatele takzvaného jižanského rocku (hlavní ikona jsou dodnes ZZ Top, mezi hlavní představitele patří Johnny Winter, Lynyrd Skynyrd, Kid Rock, Allman Brothers Band a Steve Ray Vaughan), dnes již však nekoncertují.

Britská formace Creedence Clearwater Revived sklidila na svých koncertech v ČR velké ohlasy, proto se nyní opět vrací, a to ve čtvrtek 8.10.2020 do pražského Divadla Hybernia a o den později 9.10.2020 do brněnského Sono Centra.

Na koncertech zazní všechny velké hity CCR, mezi které patří Have You Ever Seen The Rain, Fortunate Son, Bad Moon Rising, Proud Mary, Green River, Looking At My Back Door, Who´ll stop the rain, Suzie Q a I Put a Spell On You.

Přijďte si užít skvělou muziku z časů festivalu Woodstock v podání výtečných hudebníků!