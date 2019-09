Rudy Linka Trio - Across Tour

Mezinárodně uznávaný kytarista Rudy Linka je v Městské knihovně v Praze pravidelným hostem. Na říjnovém jazzovém koncertu vystoupí opět v triu, a to s africkým baskytaristou a zpěvákem Alunem Wadem a s bubeníkem Rudy Roystonem (posluchači si ho jistě pamatují z koncertu American Trailer Live v březnu 2018).



Rudy Linka vystudoval klasickou kytaru na Pražské konzervatoři. Po emigraci začátkem 80. let se věnoval studiu skladby na Stockholm Music Institute. Pokračoval na bostonské Berklee College of Music a na The New School v New Yorku, kam se v roce 1986 přestěhoval. Soukromě absolvoval i mistrovské lekce u nejlepších světových kytaristů – Johna Scofielda, Jima Halla a Johna Abercrombieho. V roce 2005 založil festival Bohemia Jazz Fest. Na koncerty, kam mají posluchači po celé ČR vstup zdarma, pozval už desítky nejlepších světových jazzových hudebníků.

www.rudylinka.cz



Rudy Roystone, rodák z Texasu a nejmladší z pěti dětí, vyrůstal v hudební rodině a na bicí začal hrát už jako dítě. Po studiu na University of Northern Colorado a Metropolitan State College a University of Denver se v roce 2006 se přestěhoval do New Yorku. Dokončil tu postgraduální studium na Rutgers University a Mason Gross School of the Arts pod vedením výtečného bubeníka Victora Lewise a rychle se zapojil do newyorské hudební scény, kde hrál s takovými jazzmany jako Javon Jackson, Bill Frisell, Les McCann, David Gilmore, Ben Allison, Jason Moran, JD Allen, Sean Jones, Jeremy Pelt, Greg Osby, Jennifer Holiday , Tia Fullerová, Ravi Coltrane, Ralph Bowen, Bruce Barth, George Colligan ad. Podílel se na nahrávkách více než osmdesáti alb jazzové hudby a stal se jedním z nejuznávanějších bubeníků dnešní jazzové scény.



Alune Wade je jedinečným zjevem na africké jazzové scéně. Pochází ze Senegalu, kde byl jeho otec dirigentem symfonického orchestru v Dakaru a od dětství rozvíjel Wadův přirozený hudební talent. Baskytaru si Alune vybral za „svůj“ nástroj ve třinácti letech a už v sedmnácti získal významné místo v orchestru svého otce. O rok později vyhrál konkurz a vydal se na celosvětové turné s velkým senegalským hudebníkem Ismaelem Lo. Své první sólové album MBOLO („jednota“) vydal v r. 2006 a kombinoval na něm africké rytmy s moderními jazzovými vlivy. Propojenost mezi africkou hudbou a dalšími globálními vlivy je podstatným rysem všech Wadových nahrávek, na kterých se snaží propojit Afriku a další kontinenty prostřednictvím hudby.