Milí návštěvníci, s novou výstavou Chaloupka na vršku přinášíme i nový zážitek pro malé děti – Hudební odpoledne s večerníčky. Pro děti ve věku od 3 do 7 let je připraveno 45 minut interaktivního programu s melodiemi z oblíbených pohádek na dobrou noc. Co všechno lze s hudbou zažít? A co všechno nám melodie prozrazuje? Hravě na to přijdou i vaše děti!

Hudební odpoledne s večerníčky vám nabídneme každou první sobotu v měsíci září, říjnu a listopadu. Stačí si vybrat – 7. 9., 5. 10. nebo 2. 11..

Začátek programu v 15 a v 16 hodin. Rezervace míst je možná na adrese: infocentrum@chvalskyzamek.cz nebo telefonicky 281 860 130.