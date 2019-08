O AKCI „MITSCH KOHN: EXTATICKÝ VNITŘNÍ VESMÍR - INTUITIVNÍ LÉČIVÁ HUDBA A CELODENNÍ WORKSHOP“

OSVOBOĎ SVŮJ HLAS, MYSL, POHYB. VYDEJ SE DO VLASTNÍ HLOUBKY A KRÁSY.

21.09. Koncert a ceremonie: Intuitivní léčivá hudba

22.09. Celodenní workshop: Extatický vnitřní vesmír

Intuitivní hudba a zvuk mystika jménem Mitsch Kohn vzniká v přítomném okamžiku, otevírá dveře k úrovním mimo naši mysl.

Volně plynoucí melodie hry na piáno, šamanský hlas a bubny nás povedou do hloubi. Tam se setkáme se sebou samým, se svou podstatou.

“Ponoříme se do hudby a do vědomého dechu. Prožijeme a vyjádříme naše OPRAVDOVÉ nutkání, navzdory všem strachům a nedůvěrám. Setkáme se se svobodným a pravdivým vyjádřením sebe sama i druhých. Dovolíme si, aby naše tělo hovořilo skrze volný pohyb.”

Naučíte se nechat svůj hlas znít přirozeně a svobodně. Vnitřní a vnější svoboda a hluboký prožitek “jsem doma ve svém těle” vám dá pocit vnitřní a vnější hojnosti.

Uvědomování a učení upustit od vzorců, které nás svazují a brzdí

Uvolnění bloků v těle a v hlasovém projevu

Znovu propojení s vlastní esencí

Obejmutí života (sebe sama) naplno

WORKSHOP

Během celodenního workshopu tyto zkušenosti prohloubíme. Vydáme se do hlubších úrovní skutečnosti / pravdy / podvědomí. Skrze všechny masky a role se nám bude náš střed – čisté bytí – ukazovat jasněji a jasněji.

Vnitřní a vnější svoboda a prožitek „návratu domů“ vám přinese/dodá vnitřní a vnější pocit hojnosti. Díky zvuku vaší duše přicházející z meditace prostřednictvím Mitschovy hudby se spojíte s vaší podstatou. Toto propojení budete moci zahrnout do vašeho každodenního života.

Nic není v této době tak naléhavě potřebné jako spojení se s naším nitrem, hlubokým a opravdovým. Vše, co vám už nepatří, můžete s láskou nechat odejít. Může to být proces zrození, opouštění starých způsobů, a začátek života, o kterém si sami rozhodujete.

PŘEDPRODEJ

→ počet lístků je omezen, je třeba zakoupiti včas

→ více informací na info@vilaflora.cz

CEREMONIE LÉČIVÉ HUDBY

21.9. 19:00–22:00

Vstup do podkroví 18:30

WORKSHOP PRO VNITŘNÍ VESMÍR

22.9. 10:30–18:00

Vstup do podkroví 10:00