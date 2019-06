Nenechte si ujít v rámci FESTIVALU ARENA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ představení Nivó.

„Kde má vzdušný prostor hranice? Pojďme je najít a pokořit.“

Rodinné představení – doporučená věková hranice 8 let

Délka představení: 50 min. bez přestávky

Stan Obludárium na Smíchovské náplavce pod železničním mostem

Vzdušná akrobacie z dílny fyzického divadla na JAMU v Brně se představí ve stanu Obludárium. Inscenace, která měla premiéru v březnu tohoto roku, se po několika úspěšných reprízách představí i na festivalu ARENA na Smíchovské náplavce.

Člověka stálo mnoho sil, aby se vypořádal s rozlehlostí, lákavostí a nebezpečím vzdušného prostoru. Vzlétnout znamená zpřetrhat pouta. Musí sám ovládnout svoji vlastní fascinaci výškou tak, aby nevedla k záhubě. Hledět do budoucnosti… Do jaké míry je to bezpečné? A má to vůbec být bezpečné? Která pouta zpřetrhat? Co všechno obětovat přeludu, vizi?