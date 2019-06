Nenechte si ujít v rámci FESTIVALU ARENA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ představení Jeníček a Mařenka.

„Jeníček a Mařenka jako hororový příběh. Přijďte se bát u dětské pohádky.“

Rodinné představení – doporučená věková hranice 10 let

Délka představení: 35 min. bez přestávky

Stan Obludárium na Smíchovské náplavce pod železničním mostem

Nastupující generace umělců vycházející z Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze se během jednoho večera představí dvěma inscenacemi, se kterými objíždí evropské festivaly. Představení jsou inspirovaná pohádkami pro děti, ale pozor (!), jsou spíš pro dospělé, protože v jistých případech může diváka hrůzou až mrazit v zádech! Oba projekty jsou součástí projektu DRAMA LABEL. Ten umožňuje mladým umělcům výjezdy na nejrůznější zahraniční festivaly (více o projektu zde https://www.dramalabel.com/)

V době, kdy vznikl příběh o perníkové chaloupce, panoval v Evropě hladomor. Byl tak krutý, že se občas rodiče museli zbavit vlastních dětí, aby uživili alespoň sebe. To už by se dnes stát nemohlo… anebo snad ano?

Dvě děti putují jako dvě světýlka černou tmou. Ať už jako odraz v zrcátku nebo zapálená sirka, vždy jsou jen drobnými tečkami, které svádí boj o to, aby jejich plamínek nevyhasl. Život přechází do snu a sen do života a děti tak bojují nejen o svůj holý život, ale i o své duše a zároveň vedou starodávnou válku světla a temnoty.