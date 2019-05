Příměstské tábory Aladine: malé výtvarníky

Přemýšlíte, jak dětem zaplnit pár dní, které budou muset v létě strávit ve městě? Pro ty pražské připravila kreativní dílna Aladine během prázdnin dva příměstské tábory plné zábavy a tvoření. Pro všechny další zájemce z celé ČR – děti i dospělé – pak bude velkou událostí srpnový kreativní tábor v Choceradech.

Příměstský tábor se bude konat 22. – 26. 7. 2019 a 5. 8. – 9. 8. 2019 a je určen dětem od 7 do 12 let. Jedná se o 5 dnů nabitých vyráběním a poznáváním nejrůznějších výtvarných technik. Děti se mohou těšit například na textilní tvoření, kdy si vyrobí vlastní tričko. Také porozumí technice Gelli Plate, vytvoří si krásné zápisníčky, kreativní diáře, prázdninové deníky, ozdoby, záložky, nálepky do deníčků z papíru, kartonu, ale i fimo hmoty. Zkusí si vyrobit krabičku na poklady a kouzelná zrcátka, kdy se sklo promění v dokonalé zrcadlo, nebo dřevěné věšáčky do pokojíčků. Na táboře nebudou chybět ani hry, procházky a dobrodružné objevování Prahy.

Kreativní tábor v Choceradech, který proběhne 22. – 25. 8. 2019, je určen dospělým a dětem od 7 let. Opět vás bude čekat celá řada nových technik a materiálů. V příjemné atmosféře, ve společnosti oblíbených lektorek a stejně naladěných lidí si můžete na jednom místě vyzkoušet průřez nejrůznějšími podobami tvoření na různé povrchy, osaháte si nové i zapomenuté techniky, pomůcky či materiály.

Připravili jsme pro vás celkem 8 kreativních dílen:

Textil – pod vedením textilní výtvarnice Ireny „Apták“ Slavíkové si vyrobíte originální tričko, ukážeme si nové techniky, novinkové barvy, šablony a razítka.

Gelli plate – pro ty, kdo neznají tuto zcela jinou techniku ve světě papírového tvoření, bude dílna příjemným překvapením. Ale i ti, kteří Gelli Plate znají, nepřijdou zkrátka. Lektorka Magda Gieslová opět předvede nové triky a vychytávky.

Papírové tvoření – deníčků, bloků, alb a obalů není nikdy dost. Ponořte se do víru barev, razítek, šablon a kombinování technik. Vyrobíme si opět zajímavý deník, ale také látkový obal na knihu.

HomeDeco – je o vyrábění užitečných věcí do domácnosti. Do kouzel vrstvení, míchání barev, médií, patinování a zajímavých technik vás zasvětí známá lektorka Viola Benešová.

Dětské dílny a dílničky: děti od 7 do 12 let budou mít vlastní program. Také je čeká textilní a papírové tvoření. Vyrábět se bude například oblíbený (nejen) adventní kalendář. Děti od 12 let budou pracovat společně s dospělými.

Mimo tvoření se děti mohou těšit i na spoustu jiné zábavy a na výlety, třeba na tajemnou hvězdárnu Ondřejov nebo na vodácké dobrodružství.