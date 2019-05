Alec Benjamin v Praze

První skladby zpěváka Aleca Benjamina zaznamenaly na internetu takový úspěch, že hned v osmnácti letech dostal smlouvu od velkého vydavatelství. Přesto, že ho z labelu po krátké době vyhodili, nevzdal se a vše si začal řídit sám. Sbalil kytaru a na vlastní pěst vystupoval na parkovištích před halami, kde zrovna hráli jeho idolové Shawn Mendes nebo Troye Sivan. Po čase si Alecova talentu všimli v jiném velkém vydavatelství. Vloni se mu konečně podařilo vydat debutovou desku „Narrated for You“, na které se nachází i zatím nejúspěšnější singl „Let Me Down Slowly“.

Vstupenky v prodeji od 16. května.