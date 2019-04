Christmas Gala Concert and Carols

1. J. F. WADE – Adeste Fideles

W. A. MOZART:

2. A LITTLE NIGHT MUSIC KV. 525 (selection)

3. DON GIOVANNI: Giovanni and Zerlina´s duet “ La ci darem la mano”

4. LE NOZZE DI FIGARO: Figaro´s aria “Bravo signor padrone!………Se vuol ballare“

5. LE NOZZE DI FIGARO: Figaro and Susanna´s duet “ Cinque, dieci, venti”

6. A. ADAM – O Holy Night

P. I. ČAJKOVSKÝ:

7. SVAN LAKE: Overture

8. SVAN LAKE: Svan Theme

9. SVAN LAKE: Neapolitan Dance (Tarantella)

A. DVOŘÁK:

10. RUSALKA: Rusalka´s aria

11. SLOVANIC DANCE NO. 8

12. LARGO: from Symphony No. 9 “From the New World”

13. F. X. GRUBER – Silent Night

J. STRAUSS:

14. EMPEROR WALTZ op. 437

15. THE BAT: Adela´s aria “ Mein Herr Marquis “

16. THE GIPSY BARON: Kálmán Szupán´s aria “ Ja, das Schreiben und das Lesen“

17. AT THE BEAUTIFUL BLUE DANUBE WALTZ op. 314

18. RADETZKY MARCH op. 228

19. J. L. PIERPONT – Jingle Bells

Duration of concert is 65 minutes.