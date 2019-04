Den s Českým rozhlasem

Český rozhlas opět slaví narozeniny! Je to již 96 let, co u nás začalo pravidelné rozhlasové vysílání, a to je velký důvod na oslavu!! Těšit se můžete na bohatý hudební a kulturní program, skvělé jídlo a super zábavu.

Co nás čeká:

Rádio Junior - pro naše děti se svým programem

Pískomil se vrací

RYTMICKÁ OSLAVA S Tokhi

Pokáč

DJs Radio Wave

V.O.S.A. Theatre a jejich Vysoké snění

Aneta Langerova s kapelou

Tata Bojs v doprovodu Symfonický Orchestr Českého rozhlasu - open air verze jejich úspěšného karlínského koncertu z roku 2016.…

Program pro děti chystáme opravdu pestrý! Výtvarné a akrobatické dílničky, rozhlasová bojovka, chůdaři, …

K jídlu budou ty nejlepší burgery, párečky, klobásky, palačinky, saláty, … vybere si opravdu každý!

Není nic lepšího, než si sednout na deku, dát si něco dobrého k jídlu a pití a poslouchat skvělou muziku!

V budově českého rozhlasu proběhne také Den otevřených dveří.