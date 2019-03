Terapie sdílením (edukativní představení o vztazích)

Edukativní, interaktivní představení o intimních vztazích a komunikaci v metropolích 21. století.

"Miluju tě..."

“Já vás obě taky.”

Jestli si myslíte, že tohle je síla, tak to ještě nic není.

Po tom, co jsme začaly zveřejňovat vaši reálnou online komunikaci, jste se nás začali ptát, co s tím.

Co mám dělat, aby se mi tohle nestávalo? Jak se ubránit esemeskové přestřelce?

Jak asi sami tušíte, odpovědi na tyto otázky jsou složitější, než se zdá. Daly jsme se proto dohromady s párovým terapeutem Honzou Vojtkem a v rámci představení "Terapie sdílením" s vámi chceme najít odpovědi na vaše otázky.

Tak přijďte sdílet!



Režie: Johana Ožvold, Ester Geislerová, Josefina Bakošová, Honza Vojtko.

Animace: Perspektivné mladé ženy

O Ester a Josefině:

Za projektem Terapie sdílením, aktuálním fenoménem českých sociálních sítí, stojí kreativní dvojice Ester Geislerová a Josefína Bakošová. Před rokem vystavily na Instagramu Esterajosefina (https://www.instagram.com/esterajosefina/?hl=cs) několik mrazivých, a zároveň cynických úsměv vzbuzujících vět, kterými se lidé rozcházejí. To spustilo lavinu; během následujících měsíců jim čtenáři začali posílat své rozchodové věty a hashtag #terapiesdilenim se stal doslova kultovním. Dnes profil sleduje 200tisíc lidí a dosahy příběhů v rámci insta stories se pohybují ve statisících lidí z celé ČR. Celý projekt již vyšel i knižně a Terapie sdílením se okamžitě stala bestsellerem.