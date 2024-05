50 let metra

V Praze máme druhou nejlepší veřejnou dopravu na světě! Denně přepraví jen soupravy metra přes milion cestujících, kteří jej využívají na cestách do zaměstnání, do školy či za kulturou. 9. května je to půl století, co se otevřel první úsek linky metra C. Tak to s námi přijďte oslavit do CAMPu! Čeká vás bohatý program ve formě mnoha filmových promítání zaměřených na historii metra i jeho budoucí rozvoj.

Proběhnou přednášky, v rámci nichž nahlédnete pod pokličku plánované automatizace metra a dozvíte se další informace ze zákulisí pražské dopravy.

V průběhu dne budou v CAMPu k vidění krátké archivní filmy o městské hromadné dopravě.

Není třeba rezervace míst. Na přednášky si prosím rezervujte svá místa prostřednictví portálu GoOut.